دول البلطيق تطالب بيلاروسيا بإبعاد فاجنر عن حدودها

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قال وزير الداخلية والإدارة البولندي ماريوش كامينسكي، إن وزراء داخلية بولندا ودول البلطيق طالبوا بيلاروسيا بإبعاد مقاتلي الشركة العسكرية الخاصة "فاجنر" من أراضيها.

وأضاف كامينسكي، بعد لقائه مع زملائه من ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم": "لقد طالبنا السلطات البيلاروسية بأن تغادر مجموعة فاجنر أراضي بيلاروسيا على الفور وأن يغادر المهاجرون غير الشرعيين بسرعة المناطق الحدودية التي تقوم الاستخبارات البيلاروسية بسحبهم إليها".

وأضاف أن تصعيدا للوضع يحدث حاليا على الحدود بين دول البطليق وبولندا وبيلاروس، مشيرا إلى أن "مجموعة فاجنر خطيرة للغاية".

وأفاد رئيس حزب "القانون والعدالة" البولندي الحاكم، ياروسلاف كاتشينسكي، في يونيو الماضي، بتعزيز التواجد الأمني على حدود بولندا بسبب تواجد مقاتلي مجموعة "فاجنر"، وقررت السلطات البولندية نقل نحو 500 رجل شرطة إليها وزيادة عدد الجنود ونشر القناصة.