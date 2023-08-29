اليوم السابع
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خليك واعى.. النقل والسياحة توضحان حقيقة ميل وغرق فندق عائم بالأقصر (إنفوجراف)

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 11:12 م
خليك واعى.. النقل والسياحة توضحان حقيقة ميل وغرق فندق عائم بالأقصر (إنفوجراف) حقيقة ميل وغرق فندق عائم بالأقصر (إنفوجراف)

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أصدرت وزارة النقل ووزارة السياحة والآثار، بيانا مشتركا، للتوضيح بشأن حادث ميل أحد الفنادق العائمة بالأقصر، قالت فيه: إنه بالإشارة إلى الفندق العائم الذي تعرض لحادث ميل اليوم على كورنيش الأقصر، وتردد أنباء عن غرقه ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، فإن محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار أكد على عدم صحة ما تردد.

 

وأصدرت وزارة النقل ووزارة السياحة والآثار بيانا مشتركا للتوضيح بشأن حادث ميل أحد الفنادق العائمة بالأقصر.

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وقال "عامر" إن هذا الفندق لم يغرق ولم يُبحر من الأساس حيث إنه متوقف تماماً عن العمل منذ عام 2010، وأنه لم يتم تجديد الترخيص السياحى الخاص بالفندق منذ ذلك الوقت وحتى تاريخه.

 

وأكد أن الفندق ليس لديه أى رخصة تشغيل سياحى سارية من وزارة السياحة والآثار، ولم يستقبل أى نزلاء مصريين أو أجانب منذ أكثر من 13 عاما.

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أما وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للنقل النهرى،  قالت إن مالك الفندق تقدم بطلب للهيئة لإصلاحه وتم السماح له برفع الوحدة على الجفاف بإحدى الورش المتخصصة والمعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهرى.

وبعد الانتهاء من رفع كفاءتها وإصلاحها تمت المعاينة من قبل هيئة النقل النهرى والتى أعطت لها تصريحا مؤقتا بمغادرة ترسانة إصلاح الوحدات النهرية إلى المرسى الخاص بها وذلك يوم 23/8/2023

وأشارت الهيئة إلى أنه أثناء توقف الفندق العائم بالمرسى بين وحدتين عائمتين حدث لها ميل على أحد جانبيها أدى إلى استقرارها على قاع المرسى بدون غرق كامل

وأشارت الهيئة العامة للنقل النهرى إلى أنها فى انتظار قرار النيابة العامة لتحديد أسباب ميل الفندق العائم.

 


النقل

السياحة

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فندق عائم

الأقصر



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