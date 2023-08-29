اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 02:35 م
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خلاف على أولوية المرور ينتهى بجريمة قتل فى المنيرة الغربية بالجيزة

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 02:05 م
خلاف على أولوية المرور ينتهى بجريمة قتل فى المنيرة الغربية بالجيزة ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بالجيزة، من القبض على قاتل قائد سيارة بمنطقة المنيرة الغربية، نتيجة خلاف متعلق بأولوية المرور، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص، انتقل المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتبين أن مشاجرة نشبت بين سائقين، نتيجة خلاف على أولوية المرور، مما دفع أحدهما لطعن الآخر بسلاح أبيض، ليفارق الحياة متأثرة بالإصابة التى لحقت به.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة التحقيق.

 


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مشاجرة بالمنيرة

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