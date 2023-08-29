خطوات استخراج بدل فاقد للكارت الموحد.. إنفوجراف

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، العمل بكارت الخدمات الحكومية الموحد فى محافظة بورسعيد، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة التأمين الصحي الشامل، حيث يهدف "الكارت الموحد" إلى توحيد حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين فى "كارت واحد" استكمالا لمنظومة التحول الرقمي، وفى إطار حرص الحكومة على بناء اقتصاد رقمي.

وفى حال الرغبة في استخراج بدل فاقد أو تالف للكارت الموحد يقوم المواطن بالدخول على منصة مصر الرقمية digital.gov.eg واستخدام خدمة بدل فاقد أو تالف للبدء فى إجراءات استخراج الكارت الجديد، الذي سيتحمل تكلفة طباعته صاحب الكارت وهى 300 جنيه ،ويتم إعادة طباعة الكارت خلال 10 أيام عمل.