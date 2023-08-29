اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 12:29 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

خدمات تقدمها السيارات المتنقلة بشركة مياه الشرب بالإسكندرية.. تعرف عليها

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 12:00 ص
خدمات تقدمها السيارات المتنقلة بشركة مياه الشرب بالإسكندرية.. تعرف عليها السيارات المتنقلة لمياة الشرب بالإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة مياه الشرب فى الاسكندرية عن توافر منافذ خدمة العملاء المتنقلة حتى يوم 30 أغسطس، وذلك فى إطار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.
 
وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن أماكن و مواعيد تواجد منافذ خدمة العملاء المتنقله ، و أماكن تمركز منافذ خدمة العملاء المتنقلة فى شهر أغسطس و حتى 30  أغسطس الجاري للتيسير على المواطنين من السادة كبار السن او السادة العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء لتقديم الخدمات الآتية: تعاقد على إدخال العدادات:
 
- استقبال شكاوى
-  شحن كروت العدادات مسبقة الدفع
-  الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير
 
كما يتواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لاخذ عينات من العقارات المحيطه، للتأكد من جودة المياه ،وفريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقه بالخدمات التي تقدمها الشركة.
 
كما يتواجد فريق من المعمل المركزى للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه، وفريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التى تقدمها الشركة.

أخبار الإسكندرية

السيارات المتنقلة

مياة الشرب

خدمات مياة الشرب

اخبار اليوم



الموضوعات المتعلقة

محافظ أسيوط يناقش نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب بقرى حياة كريمة

الجمعة، 18 أغسطس 2023 03:31 م

إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بشارع 20 العامرية بالإسكندرية

الجمعة، 18 أغسطس 2023 02:00 ص

محافظ شمال سيناء يلتقى مجلس إدارة الغرفة التجارية الجديد.. صور

الأحد، 20 أغسطس 2023 02:53 م

محافظ الدقهلية يفتتح الملتقى التوظيفى لـ"حياة كريمة".. يوفر 4 آلاف فرصة عمل

الأحد، 20 أغسطس 2023 02:51 م

التعليم ترصد 3 حالات غش فى امتحانى اللغة الثانية والتربية الوطنية للثانوية دور ثان

الأحد، 20 أغسطس 2023 02:49 م

صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع مدفوعة بمشتريات عربية

الأحد، 20 أغسطس 2023 02:48 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة