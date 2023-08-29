خدمات تقدمها السيارات المتنقلة بشركة مياه الشرب بالإسكندرية.. تعرف عليها

الإسكندرية -أحمد الزغبى

أعلنت شركة مياه الشرب فى الاسكندرية عن توافر منافذ خدمة العملاء المتنقلة حتى يوم 30 أغسطس، وذلك فى إطار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن أماكن و مواعيد تواجد منافذ خدمة العملاء المتنقله ، و أماكن تمركز منافذ خدمة العملاء المتنقلة فى شهر أغسطس و حتى 30 أغسطس الجاري للتيسير على المواطنين من السادة كبار السن او السادة العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء لتقديم الخدمات الآتية: تعاقد على إدخال العدادات:

- استقبال شكاوى

- شحن كروت العدادات مسبقة الدفع

- الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير

كما يتواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لاخذ عينات من العقارات المحيطه، للتأكد من جودة المياه ،وفريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقه بالخدمات التي تقدمها الشركة.

كما يتواجد فريق من المعمل المركزى للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه، وفريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التى تقدمها الشركة.