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حياة كريمة.. انطلاق مبادرة "أنت الحياة" بقرية الزعفران فى كفر الشيخ

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 10:57 ص
حياة كريمة.. انطلاق مبادرة "أنت الحياة" بقرية الزعفران فى كفر الشيخ توعية دينية للمرأة بقرية بالحامول
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شارك فرع المجلس القومى بكفر الشيخ فى مبادرة أنت الحياة والتى أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بقرية الزعفران بمركز الحامول، وذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة أمانى شاكرـ نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، وأسامة الدسوقى، مدير مكتب حياة كريمة بكفر الشيخ، والدكتور إسلام جبر، المنسق العام لـ"حياة كريمة".

وقالت الدكتورة أمانى شاكر، مرر فرع المجلس القومى للمرأة، إنه جرى عقد ندوات تثقيفية توعوية، وإرشاد أسرى حول التنشئة المتوازنة حاضر فى اللقاءات مجموعة من الشيوخ بإدارة الفتوى الإلكترونية بالازهر الشريف، ومقدمى المشورة الأسرية واعضاء فرع المجلس ومحامية مكتب شكاوى المجلس، تناول موضوعات المشورة قبل الزواج وكيفية اختيار شريك الحياة والحمل والولادة والتغذية السليمة للأم والطفل، ودارت التوعية حول مشكلات الزواج المبكر، الإسراف فى جهاز العرائس ومشكلة الغارمات.

وأضافت شاكر، تم عمل ورش تدريبية عن الاستفادة من الخامات البيئية مثل الخيش والتدريب على التطريز اليدوى وانتاج بعض المنتجات الاقتصادية والتى تصلح لاقامة مشروع صغير، كما تم استخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان لـ150 سيدة.

تعليم الفتيات فن التريكو
تعليم الفتيات فن التريكو

توعية دينية للمرأة بقرية بالحامول
توعية دينية للمرأة بقرية بالحامول

جانب من قافلة حياة كريمة
جانب من قافلة حياة كريمة

حملة لاستخراج بطاقات الرقم القومي
حملة لاستخراج بطاقات الرقم القومي
 

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