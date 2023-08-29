حملة بريطانية لحماية "قلب الرجل".. فحوصات في النوادي وصالونات الحلاقة

كتبت: نهال أبو السعود

تضع حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ملف الصحة العامة على رأس أولوياتها قبل الانتخابات المرتقبة ، والتي يخشي فيها حزب المحافظين من ارتفاع مؤشرات "العمال" في استطلاعات الرأي .

وخصصت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا حملة للكشف المبكر عن ضغط الدم بشكل مكثف للرجال بعد دراسات رصدت ارتفاع ملحوظ في الإصابة بالنوبات القلبية بين الذكور بشكل يفوق النساء .

من المقرر أن يتم إجراء فحوصات ضغط الدم للرجال في صالونات الحلاقة في انجلترا كجزء من الحملة، وبحسب صحيفة الجارديان، فإن هناك 100 الف حالة تدخل المستشفى سنويا بسبب النوبات القلبية بمعدل حالة كل 5 دقائق، وكشفت الأرقام أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية ضاعفت عدد فحوصات ضغط الدم للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا في العام الماضي، لكن المسؤولين أعطوا الآن الضوء الأخضر لتوسع كبير في المخطط في إنجلترا.

وسيتم تقديم الفحوصات المجانية للأشخاص في مجموعة من المواقع في محاولة لاكتشاف ارتفاع ضغط الدم مبكرا وتقليل عدد النوبات القلبية وبموجب هذه الخطط، سيتمكن المرضى من الوصول إلى الفحوصات التي قد تنقذ حياتهم في صالونات الحلاقة والكنائس والمساجد والمراكز المجتمعية ونوادي الدومينو.

وجدت الأبحاث المقدمة في أمستردام في أكبر مؤتمر للقلب في العالم أن الخطر النسبي للإصابة بالنوبات القلبية لدى الرجال يبلغ ضعف ما هو عليه بالنسبة للنساء، وتم تقديم الدراسة التي تبحث في المخاطر المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخاصة بالجنس، والتي قادتها جامعة أبردين، في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب.

واكتشفت الدراسة أن الرجال لديهم أيضًا خطر أعلى بنسبة 50% للإصابة بقصور القلب والرجفان الأذيني، وانهم أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 42%.

وتقدر هيئة الخدمات الصحية الوطنية ان فحوصات ضغط الدم ستمنع حوالي 1350 حالة من أمراض القلب والأوعية الدموية كل عام.