اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 02:35 م
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حبس شخصين 4 أيام لاتهامهما بالاتجار فى الاستروكس والحشيش بمصر القديمة

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 01:03 م
حبس شخصين 4 أيام لاتهامهما بالاتجار فى الاستروكس والحشيش بمصر القديمة كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة مصر القديمة.

 

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة مصر القديمة، بسرعة التحريات حول المتهمان للوقوف على نشاطهما ، ووجهت لهما تهمة الاتجار فى المواد المخدرة، وأمرت المعمل الكيماوى بتحليل عينة من المضبوطات وإعداد تقرير لاستكمال التحقيقات.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى).


حشيش

استروكس

اخبار الحوادث

مصر القديمة



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