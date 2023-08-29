جمهورية القمر المتحدة تؤكد دعمها لطلب السعودية لاستضافة "إكسبو 2030"

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أكد رئيس جمهورية القمر المتحدة الرئيس العقيد عثمان غزالي، دعم بلاده الكامل لطلب السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، والترحيب بعقد القمتين "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة" في المملكة هذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس غزالي الاثنين، المستشار بالديوان الملكي السعودي أحمد بن عبدالعزيز قطان، حيث نقل له الأخير رسالة شفهية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.



وأعرب المستشار قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات المميزة بين البلدين.



وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين.