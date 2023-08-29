جامعة عين شمس تعلن وجود أماكن شاغرة للتحويل للبرامج المميزة بكلية الحاسبات

كتب محمود راغب

أعلنت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس برئاسة الدكتورة نجوى بدر عميد الكلية، عن وجود أماكن شاغرة للتحويل لطلاب الثانوية العامة على برامج الكلية المتميزة بنظام الساعات المعتمدة ، في 6 تخصصات متنوعة ، مع الحصول على درجة البكالوريوس وشهادة مزدوجة من جامعتي عين شمس و إيست لندن بإنجلترا.

وتتمثل هذه البرامج فى برنامج تقنية المعلومات الحيوية ، وبرنامج هندسة البرمجيات، وبرنامج الذكاء الاصطناعي ، وبرنامج الأمن السيبرانى، وبرنامج الوسائط الرقمية المتعددة ، وبرنامج الروبوتات

ويشترط حصول الطالب على الحد الأدنى لكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية.

وتمنح برامج الساعات المعتمدة الدرجة المزدوجة من كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس وجامعة إيست لندن بالمملكة المتحدة فى برامج الكلية المميزة كأولى الدرجات الأجنبية الممنوحة فى قطاع الحاسبات والمعلومات على مستوى الجامعات المصرية

جامعة عين شمس تقدم حزمة من البرامج الجديدة المتميزة فى مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية، وغيرها ) والتى تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.

تتميز تلك البرامج بتقديم تعليم عالى الجودة فى تخصصات غير نمطية ونظام دراسى حديث لاستهداف خريج متميز، وتلك البرامج تمثل نموذج فى التعليم يتبع بشكل رئيسى معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهى بمثابة نواة لنموذج فريد لتطوير العملية التعليمية والموارد المالية بالجامعات.