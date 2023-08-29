ثعبان ضخم يثير الرعب في أستراليا.. فيديو

كتبت: نهال أبو السعود

أثار ثعبان ضخم الرعب والقلق في نفوس عائلة تعيش في ولاية كوينزلاند الأسترالية، بعدما جرى رصده وهو يزحف فوق سطح منزلها، يطلق عليه "ثعبان السجاد".

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن عائلة التقطت مقطع فيديو للثعبان وهو يزحف فوق منزلها، الذي يرتفع عدة أمتار على سطح الأرض، للهروب والاختباء وسط الأشجار، ويبدو من خلال الفيديو أن "الثعبان العملاق" يتجاوز طوله 5 أمتار، ما أثار حالة ذعر بين أفراد العائلة.

Normal things in Australia pic.twitter.com/KW3oN8zIwO — Levandov (@Levandov_2) August 27, 2023

ويمكن سماع طفلة تبكي بشدة، فيما كان رجل يحثها على التحلي بالشجاعة، وقالت امرأة أخرى: "هذا وحش"، وتمت مشاركة الفيديو على نطاق واسع في منصة تيك توك، حيث حصل على أكثر من 19 مليون مشاهدة وأكثر من مليون إعجاب.

وكانت تعليقات المشاهدين طريفة، حيث قال أحدهم: "ثعبان السجاد؟ سيدتي هذا ديناصور"، فيما قال آخر: "لن أنام الليلة وأنا في الولايات المتحدة".

تم الإبلاغ عن حالات مهاجمة "ثعابين السجاد" للقطط والكلاب المنزلية، على الرغم من أنها أكثر عرضة لأكل الطيور والسحالي والثدييات الصغيرة.