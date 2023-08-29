تعليم الجيزة: 95% نسبة حضور امتحان الأحياء للثانوية العامة دور ثانٍ

كتبت – مرام محمد

تابع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، وأعضاء غرفة العمليات بالمديرية، اليوم الختامي لامتحانات الثانوية العامة "الدور الثاني" للعام الدراسي 2022/2023 من غرفة العمليات الرئيسية، وذلك بناءً على تعليمات وتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن إجمالي عدد المتقدمين اليوم في امتحان مادة الفلسفة للشعبة الأدبية بلغ 652 طالبا وطالبة بنسبة حضور 96%، كما بلغ إجمالى المتقدمين في مادة الأحياء للشعبة العلمي علوم 873 طالبا وطالبة بنسبة حضور 95%، وبلغ إجمالى المتقدمين في مادة الإستاتيكا للشعبة العملي رياضة 1469 طالبا وطالبة بنسبة حضور 96%، وذلك بواقع 22 لجنة عامة على مستوى المحافظة في 19 إدارة.

وتابع أشرف سلومة، غرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحان من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والتدخل الفورى لحل أى مشاكل قد تحدث، مشددا على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش ومنع تواجد الهواتف المحمولة والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشاكل أولا بأول.

وأكد "سلومة"، أن المديرية استعدت لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة من خلال التنسيق مع مديرية أمن الجيزة لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحانات، بالإضافة إلى تجهيز 40 استراحة للمعلمين والمراقبين ورؤساء اللجان، مزودة بكافة وسائل الراحة والمعيشة ومجهزة على أعلى مستوى، فضلا عن التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات.

وتقدم أشرف سلومة مدير المديرية، وسمية الخطيب وكيل المديرية، بكل الشكر والتقدير لمديري عموم ووكلاء الإدارات ورؤساء اللجان والمراقبين وأعضاء الغرفة للجهد المبذول لخروج الامتحانات بالشكل اللائق الذى يليق بمحافظة الجيزة، متمنيا لجميع أبنائنا الطلاب النجاح والتوفيق.