تعرف على الموقف التنفيذى لمشروعات رصف الطرق فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعًا مع مسئولى الهيئة العامة للطرق والكبارى، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية، وخطة مشروعات الرصف والصيانة للطرق والمحاور ذات الكثافات المرورية العالية المقرر تنفيذها ضمن خطة الدعم الإضافى العاجل من مجلس الوزراء، ومشروعات الرصف بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وموقف الاعتمادات المالية، وآليات تسريع العمل بهذه المشروعات لإنهائها فى أسرع وقت ممكن، لتوفير السيولة المرورية والتيسير على المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس طارق الجزار رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بالهيئة العامة للطرق والكبارى بمحافظة بنى سويف، والمهندس حسام الدين حسن مدير عام التنفيذ والصيانة بالهيئة، وعدد من مهندسى المشروعات بالهيئة العامة للطرق والكباري.

خلال الاجتماع، استعرض محافظ الفيوم، عددًا من المشروعات الحيوية التى تحتاج إلى تكثيف معدلات العمل بها، لإنهائها فى أسرع وقت، مثل استكمال طريق الساحل الجنوبى لبحيرة قارون بطول 60 كم، وطريق يوسف الصديق وادى الريان بطول 40 كم، نظرًا لكثافة الحركة السياحية عليهما خلال الموسم السياحى الشتوى، وأعمال تطوير منطقة كمين أوشيم بطريق القاهرة/ الفيوم، وأعمال توسعة ورصف طريق إطسا/ دائرى الفيوم، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة لنهو المشروعات بالمواصفات الفنية والهندسية المطلوبة، وسرعة الانتهاء من المشروعات التى بدأ العمل فيها، مع التركيز على الطرق ذات الكثافات المرورية العالية.

فيما استعرض رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بالهيئة العامة للطرق والكبارى بمحافظة بنى سويف، معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية التى تنفذها الهيئة على أرض المحافظة، ومعوقات تنفيذ كل مشروع، والإجراءات التى تم اتخاذها لتلافى هذه المعوقات، لافتًا إلى أنه سيتم استكمال أعمال الرصف بالجزء المتبقى من طريق الساحل الجنوبى لبحيرة قارون بطول 6 كم، والجزء المتبقى من طريق يوسف الصديق وادى الريان بطول 6 كم، يوم السبت القادم، فيما يجرى حاليًا إتمام الأعمال التكميلية، وعمل خرسانة ميول لضبط المناسيب، وضبط المداخل والمخارج، بمنطقة كمين كوم أوشيم، وسيتم الانتهاء من كافة الأعمال خلال أسبوع، تمهيدًا لعمل البلاطات الخرسانية المسلحة.

وأضاف، أنه يجرى أيضًا التجهيز لعمل البلاطات الخرسانية المسلحة بمنطقة كمين بركات، بطريق الساحل الجنوبى لبحيرة قارون، ورش طبقة الأساس بالمرحلة الأولى من مشروع توسعة ورصف طريق إطسا/ دائرى الفيوم بطول 4 كم، كما يجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من الطبقة النهائية للجزء المتبقى من طريق الجناين بأبشواى بطول 400 متر فقط، وعمل الطبقة الرابطة لطريق العجميين/ أبشواى، والتجهيز للبدء فى إنشاء طريق المصرف القاطع بطول 7 كم والذى سيربط طريق الشواشنة/ أبشواى، عند قرية النجار، بطريق المشرك/ سالم جاد، بمركز يوسف الصديق.