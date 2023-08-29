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ترامب يصف بايدن بـ"المحتال البارد".. ويحذر الجمهوريين من "عدم عزله"

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 04:24 م
ترامب يصف بايدن بـ"المحتال البارد".. ويحذر الجمهوريين من "عدم عزله" ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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حذر الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب الجمهوريين من أنهم قد يصبحون فى طى النسيان إذا لم يمضوا فى محاكمة وعزل الرئيس جو بايدن.

 

وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال: "إن الجمهوريين في الكونجرس، على الرغم من حسن نيتهم، يواصلون الحديث عن تحقيق لعزل جو بايدن المحتال .. انظروا، لقد حصل الرجل على رشوة، ودفع للناس، ولم يكن ليعطي مليار دولار لأوكرانيا ما لم يتخلصوا من المدعي العام".

 

وتابع: "بايدن محتال بارد للغاية – لا تحتاج إلى تحقيق طويل لإثبات ذلك، لقد تم إثبات ذلك بالفعل لقد عزلني هؤلاء الوضيعون مرتين (لقد فزت!) واتهموني أربع مرات - بلا شيء! إما أن تهاجم بقوة، أو تتلاشى في طي النسيان. لقد فعلوا ذلك بنا!" في إشارة للديمقراطيين.

 

وقال ترامب في منشور لاحق: "لم يسبق لأحد إجراء تحقيق لعزلي حينما كان الديمقراطيون يسيطرون على مجلس النواب، لقد حصلت على عزل، لقد بدأ الأمر على الفور، لا اجتماعات ولا دراسة ولا تأخير .. إن الفاشيين والماركسيين المجانين يلعبون اللعبة بشكل مختلف إنهم في طريقهم لتدمير أمريكا وشعارنا MAGA -لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى-"

 

ويذكر أن الجمهوريون في مجلس النواب طرحوا فتح تحقيق لعزل بايدن منذ أشهر وأشار بعض الأعضاء أنهم مستعدون للقيام بذلك.

 

وصرح رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) لشبكة فوكس مؤخرًا أن مجلس النواب قد يبدأ تحقيقًا لعزل بايدن عندما ينعقد مرة أخرى في سبتمبر.

 

وكانت لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب، بقيادة النائب جيمس كومر ، تبحث في التعاملات التجارية الخارجية لعائلة بايدن، وخلال عطلة أغسطس، أصدرت اللجنة نصوصًا للمقابلات التي أجرتها وأرسلت طلبات للحصول على معلومات.

 

وقال مكارثي في مقابلة على فوكس نيوز: "إذا نظرت إلى كل المعلومات التي تمكنا من جمعها حتى الآن، فمن الطبيعي أن تضطر إلى الذهاب إلى تحقيق المساءلة".

 

ووفقا للتقرير، ترامب هو الرئيس الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي تم عزله مرتين، إلا أنه تمت تبرئته في المرتين في مجلس الشيوخ، ودعا مرارًا وتكرارًا إلى عزل بايدن، وتساءل خلال الحملة الانتخابية عن سبب عدم قيام الكونجرس بذلك حتى الآن.


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