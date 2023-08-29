"بيطرى الجيزة": إطلاق قافلة علاجية إرشادية مجانية بقرية تفتيش وردان

كتبت – مرام محمد

أعلنت مديرية الطب البيطري بالجيزة، إطلاق قافلة علاجية إرشادية مجانية بالجهود الذاتية ناحية قرية تفتيش وردان، اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس الجاري؛ لخدمة المواطنين بالأماكن الأكثر احتياجا، وذلك بمشاركة أطباء إدارة وردان البيطرية ولجنة من أطباء مديرية الطب البيطرى بالجيزة.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتوجيه قوافل بيطرية إرشادية لخدمة المربين ومتابعة الموقف الوبائي وعلاج أمراض العقم.

وأسفرت جهود القافلة تحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، عن رش 1000 رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية، ورش عدد من الزرايب، وتجريع 200 رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان، وأخذ 36 عينة دم لفحص مرض البروسيلا، وإجراء فحص تناسلي عن طريق الجس المستقيمى لـ23 رأس ماشية، بالإضافة إلى تنظيم ندوة إرشادية عن أهمية التأمين والتحصينات الدورية على الماشية والفائدة التي تعود على المربي.



إطلاق قافلة بيطرية علاجية إرشادية مجانية بقرية تفتيش وردان



إطلاق قافلة بيطرية علاجية إرشادية مجانية بقرية تفتيش وردان



إطلاق قافلة بيطرية علاجية إرشادية مجانية بقرية تفتيش وردان



إطلاق قافلة بيطرية علاجية إرشادية مجانية بقرية تفتيش وردان



إطلاق قافلة بيطرية علاجية إرشادية مجانية بقرية تفتيش وردان



إطلاق قافلة بيطرية علاجية إرشادية مجانية بقرية تفتيش وردان



إطلاق قافلة بيطرية علاجية إرشادية مجانية بقرية تفتيش وردان



إطلاق قافلة بيطرية علاجية إرشادية مجانية بقرية تفتيش وردان



إطلاق قافلة بيطرية علاجية إرشادية مجانية بقرية تفتيش وردان