بولندا: وصول 30 ألفا و500 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، الاثنين، وصول 30 ألفا و500 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى أكثر من 15 مليون لاجئ.

ونقل راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية عن الوكالة قولها إن نحو 42 ألفا و300 أوكراني غادروا بولندا أمس الأحد، عائدين إلى بلادهم مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم بلغ أكثر من 3ر13 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، كما يكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.