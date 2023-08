بعد نبوءة زلزال تركيا.. عالم هولندى يتوقع حدوث هزة أرضية مدمرة خلال 24 ساعة

بعد فترة من الهدوء، عاد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس لتحذيراته المرعبة، وهذه المرة حذر من زلزال قد تتخطى قوته الـ 8 درجات على مقياس رختر خلال الـ 24 ساعة القادمة، وذلك بسبب الاصطفاف بين الأرض وكل من كوكبي المريخ ونبتون، وكذلك الهندسة القمرية مع نفس الكوكبين.

وحسب موقع العربية، حذر العالم المثير للجدل من أن الأرض تتحرك ببطء بين المريخ ونبتون، مؤكداً أنه كان قد أشار إلى هذه الهندسة منذ نوفمبر الماضي. وتوقع نشاطا زلزاليا ضخما وفرصة لحدوث هزة أرضية عنيفة قد تتخطى الـ8 درجات، بحسب مستويات الضغط التكتوني.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا بلغت قوته 7 درجات وقع في عمق البحر شمال جزيرتي بالي ولومبوك في إندونيسيا، ما دفع السكان إلى الهروب من المباني. وقدرت الهيئة الأمريكية للمسح الجيولوجي أن قوة الزلزال 7.1 درجة.

#Seismic response to the lunar geometry with #Mars and #Neptune so far (M 7.0). It is still mild compared to what this geometry can do and has done in the past (~M 8.5). https://t.co/YzNUS9jp6f