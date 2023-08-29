بطلة الخماسي الحديث تحت سن 13: أشعر بالفخر عندما ألعب باسم مصر في محفل دولي

دمياط - هيثم مراد

حققت اللاعبة مرام هاشم لاعبة منتخب مصر في الخماسي الحديث تحت سن 13 عاما، المركز الثالث في بطولة العالم التى أقيمت مؤخرا في إنجلترا، لتكون جزءًا من إنجاز بعثة المنتخب الوطني والتي حققت أكثر من ميدالية متنوعة ما بين ذهبية وفضية وبرونزية أيضا.

التقي "اليوم السابع" بالبطلة "مرام هاشم" لاعبة منتخب مصر في الخماسي الحديث ابنة محافظة دمياط، والتي بدأت حديثها قائلة: "الآن أنا استعد لتصفيات بطولة إندونيسيا، بدأت توا اول ايامي في هذا الأمر" واستكملت الحديث قائلة: "بطولة العالم بإنجلترا كانت بداية، حققت المركز الثالث بعد منافسة قوية مع باقي اللاعبين، ولكن مازال أمامي الكثير من العمل لأقوم به الفترة المقبلة".

وأكملت بطلة العالم في الخماسي الحديث حديثها قائلة: "أتذكر جيدًا يوم اللعب بإنجلترا، كان علينا الركض سريعا وإنهاء السباق بشكل لائق، كانت لاعبات منتخب مصر الحصان الأسود للبطولة أبهرنا الجميع بأدائنا وحققنا ذهبية الفرق".

استمرت البطلة "مرام" في الحديث قائلة: " أشعر بالفخر عندما ألعب باسم مصر في محفل دولي، كانت مسؤولية كبيرة ولكنا قدمنا أداء رائع، بعثة منتخب مصر للخماسي الحديث كانت حديث الصحف الإنجليزية".

وتابعت قائلة: " علينا الآن الاهتمام بالتدريبات، تعرفت من خلال مشاركتي ببطولة العالم النقاط التي يجب الاهتمام بها في قادم الأيام، سأكون في الموعد بإندونيسيا لأحقق حلم الذهبية".

واختتمت بطلة العالم حديثها قائلة: "أنصح الجميع بعدم التراخي عليك العمل بشكل دائم على مهاراتك، عليك أيضا إعادة اكتشاف نفسك بشكل مستمر من أجل ضمان تحقيق أفضل النتائج".



مرام هاشم بطلة العالم للخماسي الحديث



مرام هاشم بطلة العالم للخماسي الحديث



مرام هاشم بطلة العالم للخماسي الحديث