بركان سانجاى فى الإكوادور يسجل أكثر من 1200 انفجار

فاطمة شوقى

يعد بركان سانجاي، الذي يقع على بعد 318 كيلومترا من كيتو في منطقة الأمازون الإكوادورية، أحد أكثر البراكين نشاطا في البلاد، وفي نهاية الأسبوع الماضي فقط، تم تسجيل 1282 انفجارًا، بمعدل 27 انفجارًا في الساعة، وفقًا لما أفاد به المعهد الجيوفيزيائي التابع لمدرسة الفنون التطبيقية في الإكوادور، المسؤول عن مراقبة البراكين في البلاد.

وبحسب التقارير الفنية للمعهد، بالإضافة إلى الأحداث الزلزالية، تم رصد العديد من انبعاثات الغاز والرماد بارتفاعات تتراوح بين 500 و2800 متر فوق مستوى الحفرة (msnc). وفي الليل أيضًا ، شهد سانجاي نوبات من التوهج وقذف مواد هبطت إلى عمق 1000 متر تحت مستوى الحفرة. ووقع خلال هذا اليوم 943 انفجارا، أي ما يعادل 40 انفجارا في الساعة.

وسجل سانجاي يوم الأحد الماضى 339 انفجارا، أي نحو 14 انفجارا كل ساعة، وبحسب المعهد الجيوفيزيائي، قذف البركان أعمدة من الرماد والغازات وصل ارتفاعها إلى ما بين 1000 و2000 متر فوق مستوى سطح البحر. وكما حدث يوم السبت، أطلق العملاق مواد متوهجة هبطت إلى عمق 1000 متر تحت مستوى الحفرة.

كان بركان سانجاي في نشاط ثائر مستمر منذ عام 1628، وهو آخر بركان جنوب الإكوادور ويقع في كورديليرا ريال. وبحسب تاريخ البركان المسجل على موقع المعهد الجيوفيزيائي، فإنه عندما بدأ البركان فترة ثورانه الأخيرة، بعث عمودا كبيرا من الرماد وصل إلى مسافة 50 كيلومترا وأثر على مدينة ريوبامبا في جبال الأنديز الإكوادورية. وبحسب المعلومات الرسمية فإن "نشاط سانجاي غير معروف لأنه لا يؤثر على المواقع المأهولة" على عكس البراكين الأخرى في البلاد. على الرغم من ذلك، فقد حددت المراقبة التي أجراها المعهد الجيوفيزيائي أنه من الشائع أن يولد البركان تدفقات الحمم البركانية، وتدفقات الحمم البركانية، واللاهار.

من بين 97 بركانًا في الإكوادور، شهد 25 بركانًا ثورانات كبيرة خلال العشرة آلاف عام الماضية، وفقًا لمعلومات من الخدمة الوطنية لإدارة المخاطر والطوارئ. في نهاية الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى التقارير المتعلقة بسانجاي، وأفاد المعهد الجيوفيزيائي عن نشاط براكين تونجوراهوا وجواجوا بيتشينشا وكوتوباكسي في جبال الأنديز. حافظت هذه الشركات العملاقة على نشاط منخفض جدًا ومنخفض يوم الأحد.