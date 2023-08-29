باتيلى يعود إلى طرابلس لاستئناف جهوده بشأن الانتخابات وتوحيد الحكومة

كتب أحمد جمعة

عاد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، أمس الإثنين، إلى العاصمة طرابلس من أجل استكمال مشاوراته مع الأطراف الليبية لتحقيق التقارب المنشود من أجل حل الأزمة السياسية المستعصية.

وسيعكف باتيلي خلال الأيام القادمة على إقناع اللاعبين الرئيسيين في ليبيا باللقاء من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يتضمن التوافق على الصيغة النهائية لمشاريع القوانين الانتخابية التي صاغتها لجنة 6+6، وعلى توحيد السلطة التنفيذية.

وكان باتيلي طالب في إحاطته لمجلس الأمن الأسبوع الماضي بضرورة التوافق على حكومة موحدة واستكمال الإطار القانوني للانتخابات لتلبية تطلعات الشعب الليبي إلى مؤسسات تتمتع بالشرعية لتحقيق استقرار وسلم مستدامين في ليبيا.