انتشار أنفلونزا الطيور بين الثدييات يثير القلق بالأرجنتين وفنلندا وإسبانيا

فاطمة شوقى

انضمت الأرجنتين إلى قائمة الدول التي اكتسبت فيها أنفلونزا الطيور وضعا وبائيا جديدا في الأيام الأخيرة، حيث انتقلت من الطيور إلى الثدييات، ويشكل تصاعد المرض خطرا أكبر، كما قالت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في جميع الأحوال يعتبر أن العدوى قد نتجت عن ملامسة الثدييات للطيور المصابة، سواء عن طريق الغذاء أو التعرض البيئي، هى من اسباب انتقال الفيروس الى الثدييات ،خاصة اسود البحر والثعالب والقطط.

وفي منطقة مار ديل بلاتا، أدى الوضع إلى إغلاق حاجز الأمواج الجنوبي، وهو قيد لا يزال قائمًا لمنع الناس من الاقتراب من المنطقة التي ظهرت فيها العشرات من أسود البحر الميتة، وقد أكدت الاختبارات المعملية بالفعل أن سبب تلك الوفيات هو أنفلونزا الطيور.

وتطلب السلطات في جميع المناطق الساحلية المتضررة في البلاد من السكان عدم الذهاب إلى الشواطئ التي ظهرت فيها أسود البحر الميتة، وخاصة عدم القيام بذلك مع الحيوانات الأليفة، مثل الكلاب، لتجنب احتمال دخول شخص ما إليها، الاتصال بالفيروس من خلال أسد البحر أو الطيور المصابة.

إن آخر رقم قياسي لوفيات أسود البحر على المستوى الوطنيوصل على الاقل الى 134 أسد بحر، التنبيه عالمي بشكل متزايد. وقد أبلغت تشيلي وبيرو بالفعل عن إصابات في أسود البحر، كما أن إسبانيا أبلغت عن حالات إصابة انفلونزا الطيوv فى المنك.

وأمرت فنلندا للتو بذبح 120 ألف ثعلب مصاب لمنع انتشار الفيروس. وفي بولندا، كان تفشي المرض بين القطط الذي تم اكتشافه منذ نهاية يونيو،وشهدت هولندا وألمانيا أيضًا تفشي العدوى في الثعالب.

ويعتبر انتقال المرض إلى الثدييات من الأمور التى تثير القلق والجدل حيث أنه بذلك من الممكن أن ينتقل الفيروس الى الانسان، وبحسب منظمة الصحة العالمية، في أنه مع انتقال الفيروس من نوع إلى آخر، تزداد فرص تحوره ويصبح أكثر خطورة على الناس. .

الخطر على البشر

إن عدد البشر الذين يصابون بفيروس أنفلونزا الطيور حتى الآن ليس مرتفعاً، على الرغم من أن معدل الوفيات لا مثيل له من قبل أي فيروس أنفلونزا آخر. وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن 868 حالة إصابة و457 حالة وفاة مسجلة في الفترة ما بين يناير 2003 و23 يناير 2023. وبلغ معدل الوفيات 53 %.

منذ أكتوبر 2022، تم الإبلاغ عن ست حالات إصابة بشرية بفيروس H5N1: حالتان في كمبوديا، وحالتان في الصين، وواحدة في الإكوادور، وواحدة في فيتنام. كيف يبدو الأمر، في اللحظة التي يصل فيها الفيروس إلى هذه الحالة تكون نادرة ومتفرقة، ولكن في الوقت نفسه يكمن القلق الأكبر لمنظمة الصحة العالمية.

ووفقا للنشرة الوبائية الوطنية، تم تحديد 328 شخصا تعرضوا للاصابة بالفيروس في الأرجنتين.