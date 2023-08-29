المعهد القومى للجودة يكرم الزميل محمد جمعة مدير تحرير اليوم السابع

كرم المعهد القومى للجودة، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد عبد المطلب عتمان - رئيس مجلس إدارة المعهد، الكاتب الصحفى محمد جمعة مدير تحرير اليوم السابع على هامش يوم تدريبى مكثف نظمه المعهد تحت عنوان" جودة الصياغة الصحفية وتقنيات الكتابة للإعلام الرقمى.. وأساليب الإقناع وكيفية التأثير على الآخرين".



تكريم الزميل محمد جمعة مدير تحرير اليوم السابع

بدأ اليوم التدريبى محاضرة عن جودة الصياغة الصحفية وتقنيات الكتابة للإعلام الرقمى حاضر خلالها الكاتب الصحفى محمد جمعة مدير تحرير موقع اليوم السابع، شرح فيها أساسيات كتابة الخبر الصحفى وأنواعه والأشكال الفنية لكتابته والقوالب الفنية للصياغة.



تكريم الزميل محمد جمعة مدير تحرير اليوم السابع

وتضمن اليوم التدريبى المكثف بمحاضرة فى فن الإقناع وكيفية التأثير على الآخرين، حاضرت فيها د. ناريمان حسن مدرب معتمد جامعة عين شمس وأخصائى تطوير الذات وتنمية المهارات الحياتية.



تكريم الزميل محمد جمعة مدير تحرير اليوم السابع

وكرم الأستاذ الدكتور محمد عبد المطلب عتمان - رئيس مجلس إدارة المعهد، على هامش اليوم التدريبى، بحضور المستشار عادل الصاوي المستشار القانوني للمعهد القومي للجودة، كلا من الكاتب الصحفى محمد جمعة والدكتورة ناريمان حسن على مشاركتهما فى نجاح اليوم التدريبى.







تكريم الزميل محمد جمعة مدير تحرير اليوم السابع



تكريم الزميل محمد جمعة مدير تحرير اليوم السابع



تكريم الزميل محمد جمعة مدير تحرير اليوم السابع

تكريم الزميل محمد جمعة مدير تحرير اليوم السابع



تكريم الزميل محمد جمعة مدير تحرير اليوم السابع



تكريم الزميل محمد جمعة مدير تحرير اليوم السابع



تكريم الزميل محمد جمعة مدير تحرير اليوم السابع