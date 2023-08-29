اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 02:21 م
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المستشار علاء الدين فؤاد يتلقى العزاء فى حماه بمسجد المشير طنطاوى اليوم

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 01:30 م
المستشار علاء الدين فؤاد يتلقى العزاء فى حماه بمسجد المشير طنطاوى اليوم المستشار علاء الدين فؤاد
كتبت نورا فخرى

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يُقام اليوم الثلاثاء، عزاء والد حرم المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

 

وكان الفقيد السيد السيد ، رجل الأعمال البورسعيدى، والد حرم المستشار علاء الدين فؤاد، قد توفي إلي رحمة الله تعالي أمس الأثنين، وتم دفنه بمدافن الاسرة بمحافظة بورسعيد.

 

 

وتتقدم "اليوم السابع" بخالص العزاء والمواساة إلي وزير شؤون المجالس النيابية والسيدة حرمة والعائلة الكريمة، في وفاة المغفور له بإذن الله، سائلين الله المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

 

 

جدير بالذكر، أن المستشار علاء الدين فؤاد، كلف وزيرا لشؤون المجالس النيابية في 22 ديسمبر 2019. 


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مجلس الشيوخ

وزير شؤون المجالس النيابية

المستشار علاء الدين فؤاد



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