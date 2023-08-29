المستشار علاء الدين فؤاد يتلقى العزاء فى حماه بمسجد المشير طنطاوى اليوم

يُقام اليوم الثلاثاء، عزاء والد حرم المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.
المستشار علاء الدين فؤاد يتلقى العزاء فى حماه بمسجد المشير طنطاوى اليومالثلاثاء، 29 أغسطس 2023 01:30 م
المستشار علاء الدين فؤاد
كتبت نورا فخرى
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