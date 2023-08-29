الكشف على 907 حالات بقافلة جامعة المنصورة لخدمة أهالي قرية النسايمة بالمنزلة

الدقهلية شريف الديب

انطلقت القافلة المتكاملة (جسور التنمية 21) لخدمة أهالي قرية النسايمة بمركز المنزلة محافظة الدقهلية، في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري "مبادرة حياة كريمة"

وصرحت الدكتورة غادة القنيشي - وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأنه قد تم توقع الكشف على 907 مواطنين بمختلف التخصصات الطبية وتحويل 44 حالة لاستكمال العلاج بمستشفيات جامعة المنصورة.

كما أعرب الدكتور محمد جبر وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأن القافلة البيطرية قامت بالكشف على 250 حيوان، كما تم تقديم الإرشاد للمربين عن طريقة التغذية السليمة للحيوانات.

وصرحت وفاء أبو المعاطي مدير مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة، بأن اللجنة قامت بتنظيم عدد من ورش العمل الترفيهية والتعليمية، حيث تم تنظيم ورشه عمل فنيه للتلوين الحر لحوالي 120 طفلًا وطفله، تنظيم العاب ترفيهيه تعليميه للأطفال وسرد بعض القصص التفاعلية مع الاطفال من سن سنتين الي 14 سنه، ورشة عمل صناعة مسكات لحوالي 95 طفلا وطفلة، رسم ع الوجه وتوزيع الهدايا والألعاب والحلوى على حوالي 185طفلا وطفلة، تتراوح أعمارهم ما بين 6 شهور إلى 14 سنة، وشارك في تقديم الورش اسراء شتا و نجلاء مصطفي .