اليوم السابع
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الكرملين: بوتين لن يحضر جنازة قائد فاجنر

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 01:13 م
الكرملين: بوتين لن يحضر جنازة قائد فاجنر يفجينى بريجوجين
وكالات

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كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر جنازة قائد قوات فاجنر يفجيني بريجوجين، مشير إلى أن الكرملين ليس لديه معلومات محددة عن الجنازة.

وحسب موقع سكاى نيوز، قال بيسكوف إنه ليس لدى الكرملين أي معلومات عن جنازة بريجوجين وحضور بوتين فيها "غير متوقع".

وكان بيسكوف قال في وقت سابق حول إمكانية حضور بوتين للجنازة: "لا نعرف حتى الآن كم ستستغرق إجراءات التحقيق، الرئيس لديه جدول أعمال مزدحم بشكل عام".

وأردف قائلا: "في الوقت الحالي لدى الرئيس الروسي جدول عمل مزدحم للغاية".

وقال بيسكوف إنه لا توجد مواعيد رسمية حتى اللحظة بخصوص إقامة جنازة يفجيني بريجوجين.

وقبل يومين، أعلن في موسكو عن تأكيد الفحوص الجينية وفاة قائد مجموعة "فاجنر" الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين.

 


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يفجيني بريجوجين



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