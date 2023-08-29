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"القاهرة الإخبارية": رئيس مجلس السيادة السودانى يلقى كلمة بعد قليل

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 02:52 م
"القاهرة الإخبارية": رئيس مجلس السيادة السودانى يلقى كلمة بعد قليل الفريق عبدالفتاح البرهان
كتب سمير حسنى

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، سيلقي كلمة بعد قليل.
 
كان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السودانى، قال إنه حرص على إطلاع القيادة المصرية على تطورات الموقف فى السودان. 
 
وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن القوات المسلحة السودانية لا تسعى للاستمرار في حكم السودان، كما أنها تواجه جماعات متمردة ارتكبت جرائم حرب من أجل الاستيلاء على السلطة. 
 
ووجه "البرهان" الشكر والتقدير لمصر شعبا وقيادة على استضافة الجالية السودانية الكبيرة وتقديم كل العون لها، كما أكد على السعى لانتخابات حرة ونزيهة يقرر فيها الشعب السودانى ما يشاء.
 
وطمأن البرهان كل أصدقاء السودان، مؤكدا على السعى للتحول ديمقراطى، قائلا:"لا نطمع فى الحكم".

 


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