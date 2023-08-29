وقالت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إنه خلال اجتماعه مع وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو الليلة الماضية في بكين، اتفق وزير التجارة الصيني وانج ون تاو على تشكيل مجموعة عمل .

وأوضح البيان أن هذه المجموعة ستضم نواب وزاريين ومسؤولين حكوميين من كلا البلدين إلى جانب ممثلي الأعمال، للبحث عن حلول لقضايا تجارية محددة، بحسب صحيفة "تشاينا ديلى" الصينية .

وبحسب البيان، سوف يعقد فريق العمل اجتماعات على مستوى نواب الوزراء مرتين سنويا. واتفق وانج وريموندو على الحفاظ على اتصالات منتظمة والاجتماع مرة واحدة على الأقل سنويا .

وقد أطلق الجانبان آلية لتبادل معلومات مراقبة الصادرات، لتكون بمثابة وسيلة لتفسير أنظمة مراقبة الصادرات الخاصة بكل منهما وتعزيز الاتصالات، وسوف يتبادلان المعلومات المتعلقة بمراقبة الصادرات وفقا لقوانين كل منهما.