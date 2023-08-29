الشرطة النيجيرية تعتقل أكثر من 67 شخصا فى حفل زفاف لمثليى الجنس

اعتقلت الشرطة في نيجيريا، اليوم الثلاثاء، أكثر من سبعة وستين شخصا خلال حفل زفاف لمثليي الجنس، في واحدة من أكبر حملات الاعتقال جنوبي البلاد.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، فقد صرح المتحدث باسم شرطة ولاية الدلتا، برايت إيدافي، للصحفيين: "الأشخاص الذين يشتبه في أنهم مثليون تم اعتقالهم في بلدة إيكبان بولاية الدلتا جنوبي البلاد، الساعة الثانية من صباح الاثنين، خلال حفل زفاف اثنين منهم".

كما أوضح أن الشرطة في ولاية الدلتا اقتحمت فندقا في إيكبان، حيث أقيم حفل زفاف مثليي الجنس، واعتقلت 200 شخص بادئ الأمر، مضيفا أنه "تم احتجاز سبعة وستين منهم بعد التحقيقات الأولية.

وأكد المتحدث باسم شرطة ولاية الدلتا أن المثلية الجنسية لن يتم التهاون معها مطلقا. ويعاقب قانون حظر الزواج من نفس الجنس بالسجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات في نيجيريا.