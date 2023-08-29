اليوم السابع
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السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 09:07 ص
السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر حريق شقة بمدينة 6 أكتوبر - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق اشتعل داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون إصابات، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيطه لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
 
استمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.
 
 
 
 

حريق شقة

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

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مدينة 6 أكتوبر



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