اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 11:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

بعد تجديد الثقة..

السيرة الذاتية للواء عمرو عادل القائم بأعمال رئيس الرقابة الإدارية

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 10:24 م
السيرة الذاتية للواء عمرو عادل القائم بأعمال رئيس الرقابة الإدارية اللواء عمر إبراهيم رئيس هيئة الرقابة الإدارية
كتب - أحمد عبد الهادي - محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 360 لسنة 2023 بتجديد تكليف عمرو عادل على حسنى إبراهيم، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 30/8/2023.
 
-حاصل علي ليسانس الحقوق و العلوم الشرطية من  كليه الشرطة والتحق بهيئة الرقابة الإدارية عام 1994.
 
-تدرج في المناصب حتي شغل منصب نائب رئيس الهيئة عام 2019 .
 
-خلال ثمانية وعشرون عاماً قضاها في العمل الرقابي، شغل خلالها كافة الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية بالهيئة.
-أشرف على تنفيذ ومتابعة تكليفات القيادة السياسية وتقييم أعمال الجهاز الإداري للدولة والمرشحين لشغل الوظائف العليا وكذا الإشراف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية بالإضافة إلي مشاركته في تطوير وتعديل هيكل الهيئه واستحداث وحدات رقابية جديده لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة ومواجهة التطور في الجريمة بشكل علمي تخصصي.-شارك في إجراءات تعديل قانون هيئة الرقابة الادارية وإضافة اختصاصات ضبط جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وجرائم انتحال الصفة.
 
* الدورات التدريبية:
-حصل على العديد من الدورات التدريبية في علوم الإدارة والاقتصاد والحوكمه ومنع ومكافحة الفساد داخل وخارج البلاد ، منها دورة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بوزارة الداخلية الفرنسية بباريس 2002 ، دورة مكافحة غسل الأموال بالشرطة القضائية الفرنسية ، دورة التحريات والمراقبات والأدلة الجنائية بالشرطة القضائية الفرنسية بباريس 2009 ، دورة الحوكمة وتحليل المؤشرات الاقتصادية بالبنك الدولي بواشنطن 2016، وورشة عمل حول التنمية المستدامة ومكافحة الجريمة المنظمة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك 2017.
 
-شارك في العديد من اللقاءات وورش العمل مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بمنع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة والتنمية الاقتصادية والإدارية ومنها البــنك الدولــــــي ، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC ، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP ، وزارة الأمن الداخلي الأمريكي DHS ، ومكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي FBI.

الرقابة الادارية

قائم بأعمال

هيئة الرقابة الادارية

رئيس الرقابة الادارية

رئيس الجمهورية

عمرو عادل



الموضوعات المتعلقة

قرار جمهورى بتجديد تكليف عمرو إبراهيم بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 07:19 م

السيرة الذاتية للمستشار تامر فرجانى القائم بأعمال نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية

الخميس، 24 أغسطس 2023 04:34 م

‏‎الرئيس السيسى يصدر قرارًا جمهوريا بتعيين المستشار محمد شوقى عياد نائبًا عامًا اعتبارا من 19 سبتمبر المقبل.. وتكليف المستشار تامر فرجانى قائمًا بأعمال نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية

الخميس، 24 أغسطس 2023 04:19 م

قرار جمهورى بتكليف تامر فرجانى قائما بأعمال نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية

الخميس، 24 أغسطس 2023 03:57 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة