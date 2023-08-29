السجن 5 سنوات لعاطل وصديقه بتهمة الإتجار فى مخدر الاستروكس

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الحميد همام، بمعاقبة عاطلين بالسجن 5 سنوات بتهمة الإتجار فى المخدرات.

تعود أحداث الواقعة عندما كشفت تحريات مباحث قسم شرطة قصر النيل، اتِّجار المتهمين فى المواد المخدرة، وخاصة الباودر والإستروكس، متخذين من مسكن المتهم الأول وكرا لإعداد المواد المخدرة وتجهيزها.

وتم القبض على المتهمين فى كمين لهما، وبتفتيش المتهم الأول عثر معه على 37 كيسا بلاستيكيا يحوى الكوكايين، وكذلك هاتف محمول ومبلغ 10 آلاف جنيه، وبتفتيش المتهم الثانى عثر بحوزته على 20 كيسا صغير الحجم بداخلها كمية من الكوكايين المخدر، ومبلغ 9 آلاف و650 جنيها.

وأقر المتهمان بإحرازهما للمضبوطات بقصد الاتجار، بحيث يكون دور المتهم الأول إحضار المادة المخدرة فى شكلها الخام وتجهيزها للبيع، بينما يتولى المتهم الثانى توصيل المواد المخدرة.