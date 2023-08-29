السجن المشدد 5 سنوات لتاجر "حشيش" في مدينة نصر

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بترويج المواد المخدرة في مدينة نصر، بالسـجن المشـدد لمـدة خمـس سـنوات وتغريمه مائتي ألف جنية عما اسند إليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانه سر محمد طه.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 309 لسنة 2023 جنايات مدينة نصر ثان، والمقيدة برقم 221 لسنة 2023 كلي القاهرة الجديدة، لأنه بدائرة قسم ثان مدينة نصر، محافظة القاهرة، أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الحشيش)، كما أحرز سلاح أبيض ( كتر) بدون ترخيص بحيازته أو إحرازه.

وشهد نقيب شرطة، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم بالطريق العام ملقياً لرؤيته علبة سجائر بها عدد 32 قطعة لمادة سمراء اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر وسلاح أبيض كتر، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز الجوهر المخدر بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بدون مسوغ قانوني.