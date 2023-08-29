"الزراعة" تصدر نشرة فنية بالتوصيات اللازمة لعلاج تصمغ الموالح

كتبت أسماء نصار

تصمغ الموالح واحد من الأعراض المرضية الخطيرة، التي تؤثر بالسلب على معدلات الإنتاجية ومقاييس الجودة، علاوة على ارتفاع نسبة الفاقد من المحصول، وضعف قدراته التسويقية، وهي المسألة التي تفرض على المزارعين اهتمامًا أكبر، بتنفيذ كافة الاشتراطات والتوصيات الفنية، مع تجنب قائمة المحاذير المحددة.

وفى التقرير التالى نتعرف على روشتة الوقاية من تصمغ الموالح و التي تم حصرها في مجموعة من التوصيات والمحاذير الفنية والإرشادية.

1- تحليل التربة قبل الشروع في زراعة الموالح، وعدم زراعة الموالح في الأراضي الموبوءة أو التي تحوي أيًا من المسببات المرضية .

2- تطعيم الموالح على النارينج في الأراضي الموبوءة بالتصمغ لا يحمي من حدوث الإصابة وانتقال العدوى.

3- اعتماد الدورة الزراعية لثلاث سنوات على الأقل في الأراضي الموبوءة بفطر الفايتوفثرا أو أي مسبب مرضي قبل العودة لزراعة الموالح مرة أخرى.

4- الاعتماد على تقنيات الري بالتنقيط في جميع أنواع الأراضي، للحيلولة دون ارتفاع مستويات الرطوبة حول الأشجار، وهي المسألة التي توفرها طريقتي الري بالغمر أو الرش .

5- إزاحة خراطيم الري سنويًا بعيدًا عن جذع الشجرة لإبعاد أي رطوبة عنها، وتقليل فرص نشاط فطر الفيتوفثرا .

6- زراعة شتلات مطعومة على أصل يوسفي كليوباترا أو النارينج اتخاذ إجراءات الوقاية المعتمدة حال زراعة شتلات مطعومة على الفولكا ماريانا .

7- التعامل مع مصدر موثوق ومعتمد عند اختيار الشتلات .

8- التعامل مع المشاتل المعروف عنها تحري الدقة في اختيار عيون التطعيم أو الأمهات المخصصة لهذا الغرض .

9- فحص منطقة الطعوم والتأكد من ارتفاع الطعوم عن سطح التربة من 25 إلى 30 سم على أقل تقدير .

10- أن تكون الشتلة ذات مسطح خضري جيد .

11- خلو الشتلة من الأمراض والحشرات .

12-أن يكون لون الشتلة طبيعيًا