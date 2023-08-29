الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس السيادة السودانى بالعلمين الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 02:16 م الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، بمدينة العلمين الجديدة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني وعقدا جلسة مباحثات. صرح بذلك المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسي الرئيس السيسي عبد الفتاح البرهان السودان عاجل مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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