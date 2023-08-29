الرئيس السيسى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس السيادة السودانى بالعلمين

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، بمدينة العلمين الجديدة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني وعقدا جلسة مباحثات.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.