الدفاع الروسية: تدمير مسيرتين أوكرانيتين فى منطقة تولا جنوب البلاد

وأفادت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ بأن "قواتها تمكنت من تدمير صاروخ أوكراني مجنح استهدف إحدى منشآتها قبالة سواحل شبه جزيرة القرم".

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوى دمرت مسيرتين أوكرانيتين استهدافا أهداف على الأراضي الروسية فوق شبه جزيرة القرم.

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 261 ألفا و310 جنود، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وفي سياق متصل ، أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، تقدم القوات الروسية على محوري كراسني ليمان و أفدييفكا، موضحا ففي الوقت نفسه أن الوحدات الروسية حسنت مواقعها في تلك المناطق.

وأضاف بوشيلين، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية حاولت استعادة مواقع فقدتها في مناطق عديدة، إلا أن الوحدات الروسية أحبطت 12 محاولة أوكرانية للهجوم وكبدتها خسائر كبيرة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت إحباط 5 هجمات إرهابية أوكرانية بمسيرات في مقاطعتي موسكو وبريانسك والقرم.