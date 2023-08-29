اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 02:19 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

الداخلية: ضبط مسجل خطر مطلوب فى 20 قضية بالفيوم

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 01:06 ص
الداخلية: ضبط مسجل خطر مطلوب فى 20 قضية بالفيوم قوات الامن .. ارشيفيه
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ادعت خلاله صاحبة الحساب بقيام رجال الشرطة من قوة قسم شرطة أول الفيوم بضبطها ونجلها والتعدى عليها وتحرير محضر لنجلها دون وجه حق.
 
بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ (9) الجارى تم ضبط (نجل الشاكية - مسجل شقى خطر وقد سبق اتهامه فى عدد 20 قضية "سرقة – مخدرات - سلاح نارى - ضرب") بناءً على إذن من النيابة العامة عقب ورود معلومات تؤكد قيامه بالإتجار بالمواد المخدرة وضبط بحوزته (عدد 48 لفافة بداخلهم مادة الهيروين المخدر - مبلغ مالى - سلاح) ولدى إضطلاع القوة الأمنية بإصطحابه لمسكنه لإستكمال إجراءات التفتيش قامت المذكورة (مطلوب التنفيذ عليها فى عدد 5 قضايا "شيك – إيصال أمانة").. بالتعدى على القوات بالسب فى محاولة منها لتهريب نجلها وتم السيطرة على الموقف وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيق.

شرطه

ضبط

مسجل خطر

ضرب نار

سرقه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة