اليوم السابع
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الخارجية الروسية: لافروف سيترأس وفد موسكو في مجموعة العشرين

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 05:18 م
الخارجية الروسية: لافروف سيترأس وفد موسكو في مجموعة العشرين المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
وكالات

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أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزير الخارجية سيرجي لافروف هو من سيرأس الوفد الروسي في قمة مجموعة العشرين بالهند نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

جاء ذلك وفق ما قالته زاخاروفا لوكالة "تاس"، حيث قالت إن تلك التعليمات صدرت عن الرئيس بوتين، وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد قال في وقت سابق إن بوتين لن يذهب إلى قمة العشرين.

وتتولى الهند رئاسة مجموعة الدول العشرين منذ الأول من ديسمبر 2022، وستعقد القمة في نيودلهي في الفترة من 9-10 سبتمبر حضوريا، حيث سيدعى جميع زعماء مجموعة الدول العشرين بالإضافة إلى رؤساء 9 دول أخرى هي بنغلاديش ومصر وإسبانيا وموريشيوس ونيجيريا وهولندا والإمارات العربية المتحدة وعمان وسنغافورة.

 

وزارة الخارجية الروسية

ماريا زاخاروفا

سيرجي لافروف

مجموعة العشرين



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