اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 11:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الأمريكية: تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 09:46 م
الخارجية الأمريكية: تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار بلينكن
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن حزمة الأسلحة الجديدة المقدمة إلى أوكرانيا تُقدر بـ 250 مليون دولار.

وأكد بلينكن، أن حزمة الأسلحة الجديدة لأوكرانيا تشمل صواريخ موجهة ومضادات للدروع وذخيرة.

ومنذ وقت قليل، قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إنه سيعلن عن حزمة أسلحة جديدة دعمًا لأوكرانيا. 

وقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم مساعدات عسكرية لـ أوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار تتضمن ذخائر للدفاع الجوي وطلقات مدفعية ومعدات مضادة للدروع. 

كما أعلن وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، أن ألمانيا تتوقع أن تقدم مساعدات مالية لأوكرانيا، تبلغ 5 مليارات يورو أي 5.44 مليار دولار سنويًّا.

 


الخارجية الامريكى

اوكرانيا

الحرب فى اوكرانيا

اخبار العالم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة