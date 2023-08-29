الحبس عامين لمتهم بحيازة سلاح وطلقات نارية فى مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بإحراز سلاح وطلقات نارية ومواد مخدرة فى مدينة نصر، بالحبس عامين مع الشغل.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانه سر محمد طه.

وكشف أمر الإحالة فى قضية رقم 2740 لسنة 2023 جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 213 لسنة 2023 كلى القاهرة الجديدة، أن المتهم بدائرة قسم أول مدينة نصر، محافظة القاهرة، أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش).

كما أحرز المتهم طلقات نارية مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها، كما أحرز بقصد التعاطى جوهر (الميثامفيتامين).

وأكد مجرى التحريات، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم ظاهرًا من بين طيات ملابسه مقبض لسلاح نارى وبضبطه وتفتيشه عثر معه على سلاح نارى غير مششخن فرد خرطوش، وطلقات خرطوش، ولفافة تحوى مسحوق بلوری شفاف يُشبه جوهر الميثامفيتامين المخدر، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز السلاح النارى والذخائر بدون ترخيص، والجوهر المخدر يقصد التعاطي.