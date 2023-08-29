الجامعة العربية: الدورة الحالية للمجلس الاقتصادى تتحمل الإعداد لقمتين مقبلتين

بيشوى رمزى

قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تشكل أهمية خاصة في موضوعاتها وتوقيتها، حيث تقوم بالإعداد والتحضير لقمتين عربيتين الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية، والدورة (33) للقمة العربية، ولذلك يخصص المجلس عمله لبحث الموضوعات الهامة الواردة من الدول الأعضاء والمجالس والمنظمات العربية المتخصصة، في إطار الإعداد للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المرتقبة.

وأضافت، في كلمتها أمام اجتماع المجلس على مستوى كبار المسؤولين اليوم الثلاثاء، أن الأمانة العامة قامت بالتنسيق مع الدول الأعضاء باقتراح الموضوعات التي تُمثل أولوية للعمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي المشترك، وأخذاً في الاعتبار التطورات والمستجدات الصعبة التي تواجه العديد من دول المنطقة، لاسيما مسألة الأمن الغذائي العربي وتأثيره المباشر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت أن الأمانة العامة حرصت على إعداد ورقة مفاهيمية للموضوعات الاجتماعية التنموية، حيث تربط بين مسألة الأمن الغذائي وحياة الإنسان اليومية، وفي كافة القطاعات ذات الصلة.

وتناقش الدورة الحالية بنود مشروع جدول أعمال الدورة، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات المجلس في دورته السابقة 111، ونشاط الأمانة العامة فيما بين الدورتين، والملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية، المقرر عقدها في مملكة البحرين 2024 فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية.

كما تتضمن التحضير والإعداد للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، المقرر عقدها في نواكشوط، في نوفمبر القادم، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي.

وتبحث اللجنة أيضا بنودا تتعلق بدعم الاقتصاد الفلسطيني، وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2021، ومسودة النظام الأساسي للصندوق العربي الإفريقي المشترك؛ للحد من مخاطر الكوارث ودعم جهود إنقاذ الموسم الزراعي في جمهورية السودان، والموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك.