التعليم تحدد 30 أغسطس آخر موعد لاستلام طلبات تحويل طلاب الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، 30 أغسطس الحالى اخر موعد لاستلام تحويلات طلاب الصف الثالث الثانوي العام من الإدارات والمديريات التعليمية ، حيث أكدت الوزارة فى خطاب لها أنه حرصا على مصحلة الطلاب وضمان استقرار العملية التعليمية قررت اللجنة المركزية المشكلة بديوان عام الوزارة استلام جميع الملفات للطلاب الراغبين فى التحويلات 30 أغسطس 2023.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدرت كتاب دورى رقم 27 لسنة 2023، موضحة أنه فى إطار حرص الوزارة على ضبط تحويلات الطلاب فى مرحلة التعليم الثانوى العام تحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وبالإشارة إلى اللجنة المشكلة بالوزارة لفحص حالات تحويل الطلاب فى الصف الثالث الثانوى العام لمراجعة مستندات التحويل الواردة للبت فى قبول التحويل من عدمه تقرر الآتى.

ـ حظر إجراء تحويلات لطلاب المرحلة الثانوية بداية من الصف الأول الثانوى العام حتى الثالث الثانوى العام إلا بعد العرض على اللجنة المعنية بالوزارة بالتعليم الثانوى لفحص مستندات التحويل واتخاذ قرار بجواز التحويل من عدمه.

ـ التنبيه بعدم اتخاذ أى إجراءات من شأنها تحريك الفصول بالمرحلة الثانوية إلا بعد الرجوع للإدارة المركزية للتعليم بمصروفات بالوزارة لدراسة وإصدار القرار المناسب بشأنها.