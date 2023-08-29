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البرهان لـ"القاهرة الإخبارية": أطلعنا القيادة المصرية على تطورات الوضع فى السودان

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 02:46 م
البرهان لـ"القاهرة الإخبارية": أطلعنا القيادة المصرية على تطورات الوضع فى السودان الرئيس السيسي والفريق البرهان
كتب سمير حسنى

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قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السودانى، إنه حرص على إطلاع القيادة المصرية على تطورات الموقف فى السودان. 
 
وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن القوات المسلحة السودانية لا تسعى للاستمرار في حكم السودان، كما أنها تواجه جماعات متمردة ارتكبت جرائم حرب من أجل الاستيلاء على السلطة. 
 
ووجه "البرهان" الشكر والتقدير لمصر شعبا وقيادة على استضافة الجالية السودانية الكبيرة وتقديم كل العون لها، كما أكد على السعى لانتخابات حرة ونزيهة يقرر فيها الشعب السودانى ما يشاء.
 
وطمأن البرهان كل أصدقاء السودان، مؤكدا على السعى للتحول ديمقراطى، قائلا:"لا نطمع فى الحكم".

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