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البرهان: الجيش السودانى ماضٍ فى استكمال المسار الانتقالى الديمقراطى

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 03:15 م
البرهان: الجيش السودانى ماضٍ فى استكمال المسار الانتقالى الديمقراطى الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني
إبراهيم حسان

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قال الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، إنه يطلب من العالم أن ينظر إلى الحرب في السودان نظرة موضوعية وصحيحة، لاسيما وأن هذه الحرب قامت بها مجموعات تريد أن تستحوذ على السلطة، وفي سبيل ذلك قامت بكل جريمة بشعة ولا يمكن أن تخطر على بال البشر.

أضاف البرهان، في كلمة له بثتها قناة القاهرة الإخبارية: "الواقع الآن في السودان من تهجير للمواطنين والاستيلاء على ممتلكاته ونهب وسرقة وقتل وكل مكان، ونحن حريصين في أننا نضع حد لهذه الحرب وحد لأن تنتهي هذه المأساة، ونحن في القوات المسلحة السودانية ملتزمين بأن نسعى إلى إقامة فترة انتقالية حقيقية يستطيع بعدها الشعب السوداني أن يؤسس دولته من خلال انتخابات حرة نزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يريد أن يحكمه".

وتابع عبد الفتاح البرهان: "هناك بعض الأكاذيب التي تروج بأن النظام السابق والجماعات الإسلامية والإرهابية، أصبحت تحتضن ذلك القوات المسلحة وهذا الأمر أصبح كفزاعة يستعين بها لكي يدمر الشعب السوداني وأصبح هناك حديث بهذه اللهجة".

وشدد أن القوات المسلحة السودانية قوات قومية وليست لديها أي نزعة للاستيلاء على السلطة أو أي نزعة للاستمرار في أن تحكم السودان، مؤكدا: "نحن نطمئن كل أصدقاء السودان وجيرانه، بأننا ماضين في أننا نسعى إلى نهاية الحرب واستكمال المسار الانتقالي الديمقراطي وإقامة انتخابات حرة ونزيهة في نهاية المسار الانتقال لكي يختار الشعب السوداني من يحكمه، ونحن نكرر شكرنا لكل أصدقاء السودان وكل الذين وقفوا معنا ودعموا الشعب السوداني وخففوا عليه".


عبد الفتاح البرهان

السودان

الحرب في السودان

اخبار السودان

الصراع في السودان



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