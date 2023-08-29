اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 08:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الاحتلال يقتحم قرية بيتين شرق رام الله

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 08:02 م
الاحتلال يقتحم قرية بيتين شرق رام الله انتهاكات الإحتلال الاسرائيلى
ا ش ا

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، قرية بيتين شرق مدينة رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وتمركزت في منطقة جبلية على أطرافها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

 

 


الاحتلال الاسرائيلى

رام الله

فلسطين

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