الاحتلال يقتحم قرية بيتين شرق رام الله

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، قرية بيتين شرق مدينة رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وتمركزت في منطقة جبلية على أطرافها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.