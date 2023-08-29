الأمم المتحدة تعلن عودة 300 ألف طفل إلى مدارس الأونروا فى قطاع غزة

أكد مدير شؤون وكاله الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فى غزة توماس وايت، التزام الوكالة الأممية بالنهوض بالتعليم فى قطاع غزة بعد عودة 300 ألف طفل إلى المدارس، حتى فى ظل الظروف الصعبة.

وقال مسؤول الأونروا فى غزة، إن الوكالة حريصة على "تزويد أطفال لاجئى فلسطين بتعليم عالى الجودة وبالمهارات الحياتية التى يحتاجون إليها، بما فى ذلك ليكونوا قادرين على العثور على وظائف والانضمام إلى سوق العمل فى المستقبل".

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة تدير الأونروا 288 مدرسة فى قطاع غزة ويعمل لديها الآن أكثر من 9,300 معلم ومعلمة، وقد افتتحت الوكالة 3 مدارس جديدة فى خان يونس بجنوب القطاع ومدينة غزة لاستيعاب زيادة فى عدد الطلاب قدرها أكثر من 4,600 طفل هذا العام.

وقال مدير شؤون الأونروا فى غزة: "كان من الرائع أن نرى مدى سعادة الأطفال بالعودة إلى المدرسة، لقد أصبحت مدارس الأونروا فى غزة – بالنسبة للعديد من الأطفال – واحدة من الأماكن القليلة جدًا التى يمكن للأطفال أن يكونوا فيها أطفالا، إنها مكان يتعلمون فيه ويكبرون ويلعبون ويكوّنون صداقات ويمارسون أنشطة فى الهواء الطلق".