"الأعلى للجامعات" يختار أسوان أفضل جامعة ابتكارية فى إقليم جنوب الصعيد

أسوان – عبد الله صلاح السبيع – صلاح المسن

كرم المجلس الأعلى للجامعات، جامعة أسوان ، بعد اختيارها أفضل جامعة ابتكارية على مستوى إقليم جنوب الصعيد، وذلك خلال حفل إعلان نتائج مسابقة MOSAIC لأفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية في الابتكار والتعاون مع الصناعة، الذي نظمه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

تسلم الجائزة الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، خلال الحفل الذى أقيم على هامش انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، وذلك تقديرا لجهود الجامعة الممثلة في قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة ومختلف قطاعاتها العلمية والبحثية.

وأكد الدكتور أيمن عثمان، فى بيان صحفى، أن جامعة أسوان تعمل من خلال خطتها الإستراتيجية على دعم الابتكار وريادة الأعمال، ورعاية المبتكرين والنوابغ والعمل على ربط الابتكارات مع المؤسسات الصناعية لمواجهة التحديات التنموية في مصر.

وأضاف الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أهمية المسابقة وفوز جامعة أسوان بأفضل جامعة ابتكارية على مستوى إقليم جنوب الصعيد، طبقا لمعايير المسابقة التي تهدف إلى تحقيق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والذي توليه الوزارة اهتماما كبيرا بهدف دعم الصناعة الوطنية من خلال تحقيق الربط بين المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الصناعية والإنتاجية لمواجهة التحديات التنموية، والعمل علي دعم الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة.

وأشار الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل، إلى أن جامعة أسوان تتميز بموقعها الجغرافي وربطها بالسوق الإفريقية والشراكة الأكاديمية والبحثية بالجامعات الأفريقية والعالمية لدعم ريادة الأعمال والابتكار وربطهما بالصناعة.