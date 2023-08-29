اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 12:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

"الأعلى للجامعات" يختار أسوان أفضل جامعة ابتكارية فى إقليم جنوب الصعيد

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 11:34 ص
"الأعلى للجامعات" يختار أسوان أفضل جامعة ابتكارية فى إقليم جنوب الصعيد رئيس جامعة أسوان يتسلم الجائزة
أسوان – عبد الله صلاح السبيع – صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كرم المجلس الأعلى للجامعات، جامعة أسوان، بعد اختيارها أفضل جامعة ابتكارية على مستوى إقليم جنوب الصعيد، وذلك خلال حفل إعلان نتائج مسابقة MOSAIC لأفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية في الابتكار والتعاون مع الصناعة، الذي نظمه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
 
تسلم الجائزة الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، خلال الحفل الذى أقيم على هامش انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، وذلك تقديرا لجهود الجامعة الممثلة في قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة ومختلف قطاعاتها العلمية والبحثية.
 
وأكد الدكتور أيمن عثمان، فى بيان صحفى، أن جامعة أسوان تعمل من خلال خطتها الإستراتيجية على دعم الابتكار وريادة الأعمال، ورعاية المبتكرين والنوابغ والعمل على ربط الابتكارات مع المؤسسات الصناعية لمواجهة التحديات التنموية في مصر.
 
وأضاف الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أهمية المسابقة وفوز جامعة أسوان بأفضل جامعة ابتكارية على مستوى إقليم جنوب الصعيد، طبقا لمعايير المسابقة التي تهدف إلى تحقيق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والذي توليه الوزارة اهتماما كبيرا بهدف دعم الصناعة الوطنية من خلال تحقيق الربط بين المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الصناعية والإنتاجية لمواجهة التحديات التنموية، والعمل علي دعم الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة.
 
وأشار الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل، إلى أن جامعة أسوان تتميز بموقعها الجغرافي وربطها بالسوق الإفريقية والشراكة الأكاديمية والبحثية بالجامعات الأفريقية والعالمية لدعم ريادة الأعمال والابتكار وربطهما بالصناعة.
 
 

جامعه اسوان

افضل جامعه ابتكاريه

صندوق رعايه المتبكرين والنوابغ

المجلس الاعلى للجامعات

وزاره التعليم العالى

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة