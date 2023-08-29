الأعرجى: مخيم الهول يمثل خطرا حقيقيا على العراق والمنطقة

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أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجى الاثنين، أن مخيم الهول السوري يمثل خطرا حقيقيا على العراق والمنطقة.

وقال المكتب الإعلامي للاعرجي في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن ذلك جاء خلال استقبال الاعرجي، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق جان جيروم كازابيانكا، حيث بحثا سبل تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، فضلا عن بحث ملفي مخيم الهول السوري والنازحين.

وأكد الأعرجي، أن العراق ينظر إلى شرق الفرات على أنها منطقة خطرة على الأمن القومي العراقي، مجددا التأكيد على أن وجود مخيم الهول يمثل خطرا حقيقيا على العراق والمنطقة"، مشيرا إلى أن" الحكومة العراقية على استعداد للتعاون مع البعثة الدولية للصليب الأحمر في الملفات كافة".

من جانبه، أشاد جيروم بجهود الحكومة العراقية في إعادة رعاياها ودعوتها المستمرة للدول لإعادة رعاياها من مخيم الهول السوري، مؤكدا أن بعثة الصليب الأحمر تعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة العراقية.