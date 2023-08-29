الأردن وسلطنة عمان تبحثان سبل تعزيز مجالات التعاون

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بحثت لجنة الأخوة الأردنية العُمانية في مجلس الأعيان، برئاسة الدكتور أحمد علي العبادي، خلال لقائها اليوم الاثنين، القائم بأعمال سفارة سلطنة عُمان لدى المملكة المستشار يعقوب بن بدر الرقيشي، مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.

وقال العبادي، في بيان، إن العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين تعد نموذجا يحتذى به بين الدول، وهي علاقات تاريخية ممتدة أرسى دعائمها الملك الراحل الحسين والسلطان قابوس، وتشهد تطورا بفضل جهود الملك عبدالله الثاني والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد على مختلف الصعد، وتشكل نموذجا فريدا للأخوة الراسخة المبنية على الاحترام والتفاهم تجسيدًا للطموحات الوطنية والقومية.



وأكد أهمية تفعيل الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون القائمة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والصحية والزراعية والبحثية والتعليمية ومجالات التعاون العسكري، والتطلع الدائم إلى تعزيزها لتحقيق التنمية الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.



ودعا إلى ضرورة التنسيق وعقد اللقاءات المتواصلة بين لجان الأخوة والصداقة في مجلسي الأعيان الأردني ومجلس الدولة العُماني، ما يسهم بتمتين العلاقات والبناء على ما تم من إنجازات من شأنها الارتقاء بالعلاقات الثنائية والعمل المشترك.



من جهته، أشار المستشار الرقيشي إلى عمق العلاقات القائمة بين عمّان ومسقط وتميزها، والحرص على تطويرها بين البلدين في شتى المجالات ومختلف الصُعد سيما البرلمانية والتعليمية والاستثمارية والصحية والزراعية التي تعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.



وأعرب عن اعتزاز السلطنة قيادة وحكومة وشعبا بمواقف الأردن المتميزة، وخاصة التعاون المشترك في مختلف المجالات بفضل العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.



وأكد الرقيشي موقف سلطنة عُمان الثابت بقيادة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، تجاه القضية الفلسطينية الذي يتفق مع الموقف الأردني، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.