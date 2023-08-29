اعترافات لصوص المقابر فى منشأة ناصر: كنا نسرق الأبواب الحديدية ليلا ونبيعها

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

لم يهابوا حرمة الموت، وتسللوا إليها ليلا بقلوب كالحجارة أو أشد قسوة، وسرقوا أبوابها الحديدية في منطقة منشأة ناصر بالقاهرة، حتى تم القبض عليهم معترفين بجرائمهم.

وقال المتهمون: "وسوس لنا الشيطان بسرقة المقابر، فلم نراعي حُرمة الموت، وتسللنا لها ونفذنا عدة جرائم تخطى عددها 6 وقائع، حيث كنا نسرق الأبواب الحديدية ليلا ونبيعها".

ونجحت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط (5 أشخاص - يقيمون بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) وبحوزتهم (عدد 3 سلاح أبيض "كتر" ، عتلة حديدية) لقيامهم بسرقة باب حديدى من أحد المقابر.

واعترفوا أمام رجال المباحث برئاسة اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية بارتكابهم السرقة بأسلوب "الفك" وأقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بأحواش المقابر وأنهم وراء ارتكاب عدد (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهم ضبط كافة الأبواب الحديدية المستولى عليها لدى عملائهم "سيئ النية" (شخصين - مقيمان بذات العنوان).