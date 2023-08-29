اعترافات لصوص السيارات بالقاهرة :"نحملها على أوناش"

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

لجأ أفراد عصابة في القاهرة لحيلة ماكرة ل سرقة السيارات عن طريق نقلها بـ"الأوناش"، أملا في تكوين ثروة سريعة من جرائم السرقة غير المشروعة، لكن اليقظة الأمنية ساهمت في ضبطهم.

وقال اللصوص في اعترافاتهم بعد القبض عليهم :"فكرنا في وسيلة لسرقة السيارات، حتى اختمر في ذهننا سرقتها بالأوناش، والتعامل مع مكتب أوناش لرفع السيارات نوهمه بأنها ملكنا بواسطة أوراق مزورة، حتى تم القبض علينا".

ونجحت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "النقل" بإستخدام أوناش لنقل السيارات.

واعترف اللصوص أمام رجال المباحث ـ بناءً على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الادراة العامة لمباحث القاهرة ـ بإرتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب على النحو المشار إليه ، كما أضاف أحدهم بقيامه بالتواصل مع إحدى المكاتب لنقل السيارات وإدعى بكونه مالك تلك السيارات وطلب نقل السيارتين عقب حضور الونش وقدم عقود بيع إبتدائيه للسيارتين بإسمه لإيهامهم بملكيته لهما، وتم بإرشاد أحدهم ضبط السيارتين لدى عميلهم "سئ النية" مالك مخزن خردة مقيم مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة.